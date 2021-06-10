陳果《鬼同你住》出戰烏甸尼 獲讚極具諷刺意味又有話題性

陳果執導的黑色幽默另類驚慄片《鬼同你住》，由黃又南演為了豐厚佣金狂sell凶宅的地產經紀，諷刺香港樓市「貴到唔係人住」。電影獲邀參加第23屆意大利遠東電影節，並入選競賽部份，將代表香港電影角逐「觀眾票選大獎」。

繼20周年修復版《香港製造》和2019年的《三夫》後，再度出戰烏甸尼，陳果大感高興：「烏甸尼的遠東電影節在歐洲來講，非常特別，因為它們是更注重電影的娛樂性、甚至最好可以闔家歡的電影節！所以再次入選，好開心。」《鬼同你住》將於當地舉行世界首映，讓意大利觀眾體驗「無樓住驚Ｄ？定係同鬼住驚Ｄ？！」的港式掙扎。

遠東電影節官方發表的宣傳稿，視陳果導演為「老朋友」，大讚《鬼同你住》，「聚焦關注居住環境狹小而極昂貴的香港人，呈現他們的焦慮不安和歇斯底里，是一場令人毛骨悚然的視覺盛宴，極具諷刺意味的超現實炸彈，瘋狂古怪又有話題性，典型的陳果風格，肯定會在這位最叛逆的香港導演的一系列作品中，留下深刻印記。」電影將於8月在港公映。