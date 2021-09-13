魏駿傑瞞女服藥抗抑鬱 為演舞台劇減磅

魏駿傑、黃建東等今日為下月上演的舞台劇《老公~你好悶呀！》綵排。魏駿傑表示自1990年後，已有31年沒有演出舞台劇，今次會扮演落難紳士。他表示現正積極減磅，希望在演出前可以減至170磅。

魏駿傑患抑鬱一年

提到他日前在電台節目透露曾想過自殺，需要看心理醫生，他說︰「疫情冇得做嘢，疫情前又有社會運動，之後疫情個女冇得返學要上zoom，我又冇工開，困喺屋企，期間健身室又關門冇得健身，你話幾辛苦！ (抑鬱幾耐時間？)成年！有睇醫生，食抗抑鬱藥，阿女唔知我有抑鬱。」他又指醫生指他的情況不太嚴重，現時他已不用服藥。

他希望囡囡可以順利升讀原校︰「佢讀band one學校，競爭好大！希望佢升到原校，如果唔得就送佢去北京。」他又指前妻有時會幫手照顧女兒，大家的關係現時不俗，「嬲人好辛苦，做人要向前看！」

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