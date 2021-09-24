Britney搖晃嬰兒公仔好詭異

Britney Spears終於成功脫離父親Jamie的13年監管魔爪，重獲自由的她，重開IG狂po短片。片中的她經常半裸上身用手遮胸跳舞，非常大膽。Britney今日更新IG繼續發放短片，今次並非裸露，而是手抱嬰兒公仔不停搖晃，驟眼睇以為是真人BB，非常詭異，網民留言話嚇死。

精神狀態出問題

Britney在短片中邊搖公仔邊說：「大家，我生了BB，所以要暫停每日拍片。BB房好靚，她名字叫Brennan，我們好似樣，我的第一個女兒。我就快40歲，年齡只是數字，成長令你做過最蠢的事，係咪好好玩呢？」雖然網民都知Britney純粹講笑，但亦擔心她精神出現問題。Britney在2007年曾患精神病，法院當年將她兩位親生兒子判給前夫照顧。其父親早前亦向法院遞交文件，指女兒精神病復發。看過Britney今日的短片，她父親可能並非講大話。

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