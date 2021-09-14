Britney暫停IG享受人生

39歲過氣樂壇天后Britney Spears近兩個月不斷更新IG，上載性感跳舞片段，又控訴父親Jamie一直以來的監管，令她失去自由。日前，Jamie終於放過女兒，主動申請取消監管人身份，意即Britney重獲自由。然而Britney今日突然暫停IG更新，全球粉絲無法看到她的動態消息。

據網站Page Six報道，Britney重獲自由後，隨即與拍拖5年的男友訂婚，她要好好享受人生，不想再看社交媒體新聞，所以索性暫停IG，讓自己平靜一下。及後Britney在Twitter留言：「大家別擔心，我只想在社交媒體休息下，順道慶祝新婚。」

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Britney最近可謂來回地獄與天堂，今年5月入稟法院控告父親濫用監管權，Jamie即時遞交文件，內容提及女兒精神病復發兼虐待小狗。數日後，Jamie就主動放生女兒。據聞，Britney送上500萬美元(約3,900萬港元)給父親作為和解費，才結束13年的監管歷程。

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