fans等陳卓賢等到暈低 Ian出po慰問︰小心身體！

MIRROR成員陳卓賢(Ian)今日到商場出席活動，吸引逾500名粉絲到場。活動於下午2時半舉行，但有fans於今早8點到場霸定靚位等候，當中包括有學生妹、媽媽攜同BB或幾歲小朋友在場等候，為一睹偶像風采。由於現場逼到水洩不通，有部份fans在商場外等候。

由於今日天氣炎氣，加上人多擠逼，有fans因此體力透支倒地，最後被送走。Ian於下午2時45分在保安護送下進場，當他出現時，現場尖叫聲不斷，而當大會為Ian拍攝片段時，fans更即時互相提醒不要發出聲音，非常合作。

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Ian有感fans等候多時，在IG story出po說︰「好開心見到大家！多謝你哋嚟，知道大家都好早黎到，特別係企戶外嘅你哋，辛苦了！記得飲多d水，小心身體！Thank you！」他又特意在會場拿了兩張卡仔簽名原本送給在場fans，但他不知道如何交給fans，最後決定交給歌迷會處理。