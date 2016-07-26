七一刺警｜葉劉淑儀：哀悼涉美化恐怖活動 學者稱獻花不等於認同施襲者行為

今年七一，50歲梁健輝於銅鑼灣刺傷一名警員後自殺，事後不少市民到案發地點獻花悼念，保安局及多個紀律部隊先後譴責有人英雄化施襲者。行政會議成員、新民黨立法會議員葉劉淑儀於電台節目稱，哀悼施襲者涉美化及浪漫化恐怖活動，道德上不正確，認為社會不應作悼念。有學者則認為，市民需要宣洩負面情緒，強調哀悼或獻花不等於認同施襲者的行為。

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葉劉淑儀表示，哀悼或獻花的行為是一種情緒宣洩，雖然《國安法》不少罪行都關乎煽動元素，但法律只能針對犯法的行為，不能針對市民的思想，故獻花本身未必算犯法，但若涉其他言論或行動便另當別論。她又指，政府應該了解引發事件的深層次原因，疏導市民情緒。

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倡召死因庭助社會理解事件

港大社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝認為，市民需要有適當的方法表達哀傷，而哀悼或獻花不等於認同施襲者的行為，可以是抒發對社會感到的哀傷。他強調，由於今次事件成因複雜，建議政府應參照梁凌杰案及陳彥霖案般召開死因庭，助市民理解事件的來龍去脈，認為可平息網上的傳言，「將事情搞得清楚，說得清楚」，才能避免事件再次發生。