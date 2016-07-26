Am730
Am730
Am730
Am730
News
七一刺警｜葉劉淑儀：哀悼涉美化恐怖活動　學者稱獻花不等於認同施襲者行為
2 小時前
#Hashtags
七一刺警七一警員自殺悼念獻花英雄化葉劉淑儀行政會議立法會新民黨港區國安法葉兆輝
七一刺警｜葉劉淑儀：哀悼涉美化恐怖活動　學者稱獻花不等於認同施襲者行為
news-images
事後不少市民到案發地點獻花悼念。(資料圖片)

今年七一，50歲梁健輝於銅鑼灣刺傷一名警員後自殺，事後不少市民到案發地點獻花悼念，保安局及多個紀律部隊先後譴責有人英雄化施襲者。行政會議成員、新民黨立法會議員葉劉淑儀於電台節目稱，哀悼施襲者涉美化及浪漫化恐怖活動，道德上不正確，認為社會不應作悼念。有學者則認為，市民需要宣洩負面情緒，強調哀悼或獻花不等於認同施襲者的行為。

相關新聞：悼念涉煽 七一刺警案由國安處接手 李家超：向兇徒獻花非常壞

葉劉淑儀表示，哀悼或獻花的行為是一種情緒宣洩，雖然《國安法》不少罪行都關乎煽動元素，但法律只能針對犯法的行為，不能針對市民的思想，故獻花本身未必算犯法，但若涉其他言論或行動便另當別論。她又指，政府應該了解引發事件的深層次原因，疏導市民情緒。

相關新聞：警拘2人涉網上發表煽惑殺警和縱火言論 不排除更多人被捕

倡召死因庭助社會理解事件

港大社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝認為，市民需要有適當的方法表達哀傷，而哀悼或獻花不等於認同施襲者的行為，可以是抒發對社會感到的哀傷。他強調，由於今次事件成因複雜，建議政府應參照梁凌杰案及陳彥霖案般召開死因庭，助市民理解事件的來龍去脈，認為可平息網上的傳言，「將事情搞得清楚，說得清楚」，才能避免事件再次發生。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/七一刺警｜葉劉淑儀：哀悼涉美化恐怖活動　學者稱獻花不等於認同施襲者行為-274462
#Hashtags
七一刺警七一警員自殺悼念獻花英雄化葉劉淑儀行政會議立法會新民黨港區國安法葉兆輝
Am730

疫苗抽獎｜華懋逾二千萬抽獎今早9時開放登記 9月17日公布結果

又打風？｜天文台：今晚至明早考慮發一號風球

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
疫苗抽獎｜華懋逾二千萬抽獎今早9時開放登記 9月17日公布結果
Am730
Am730
又打風？｜天文台：今晚至明早考慮發一號風球
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多