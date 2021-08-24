十四五規劃論壇｜黃柳權：港青有國際視線具獨特優勢 中央鼓勵到大灣區發展

港澳辦副主任黃柳權訪港第三日，到公開大學出席「活力與機遇 共建美好灣區」青年分享會，講解內地《十四五規劃綱要》，他表示，中央致力鼓勵港澳青年到大灣區發展，未來國家將推出更多便利措施，希望本港青年把握機遇，支持港青在粵港澳大灣區發展。

稱民族復興上港青不能缺席

黃柳權指，國家習近平主席在慶祝中國共產黨成立一百周年大會上的講話中強調，未來屬於青年，希望寄語青年，在中華民族偉大復興的壯闊征程上，香港不能缺席，香港青年更不能缺席。他又說，香港青年掌握兩文三語，擁有國際視野，在粵港澳大灣區發展具有獨特的競爭優勢，以自己的所長服務國家所需，就必定大有作為，希望廣大香港青年敞開胸懷、把握大勢，抓住國家快速發展帶來的廣闊空間和良好機遇，在建設香港、報效國家中，綻放青春絢麗的光彩。

黃柳權稱，不少港青捷足先登，在大灣區追逐夢想，並成功邁出人生奮鬥的第一步，創出一片新天地，又指這些創業者都說，只有親身到大灣區創業就業，才知道那裡有多好。

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