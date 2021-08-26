國會衝突｜美國會7警控特朗普涉本土恐怖主義

美國7名國會警察入稟華盛頓聯邦法院，指控前總統特朗普與一批極右派組織，在年初合謀挑起暴力衝擊國會，以阻撓國會確認拜登勝出總統選舉。

入稟狀指，特朗普與極端組織和白人至上主義組織、暴力極端主義團體和競選支持者合作，違反了「三K黨法案」， 鼓動支持者以暴力及威嚇行為，妨礙聯邦人員執行公務，同時從事本土恐怖主義行為，尋求以不合法方式維持權力。

長達71頁的訴訟書指，特朗普及其支持者在事發前數個月內，密謀「使用武力、恐嚇和威脅來阻止國會通過認證選舉結果」。在騷亂期間，有針對警員的帶種族歧視的綽號，警員受到的各種傷害，包括受襲擊，被噴灑胡椒噴霧、驅熊噴霧、滅火器和其他污染物。

參議院曾發表報告指多個部門失職

美國國會今年1月6日遭大批前美國總統特朗普的支持者衝擊，引發警民衝突，造成5死，多人受傷，50多人被捕，事件震驚全球。美國參議院兩個委員會於6月就衝擊國會山莊事件發表報告，指事件是多個部門失職，情報及執法部門準備不足等，導致事件發生，內容沒有將衝擊國會稱為「叛亂」。

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