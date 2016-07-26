局勢劇變 稱會尊重女性權利 塔利班 : 建阿富汗伊斯蘭酋長國

阿富汗政局變天，隨著塔利班武裝分子周日攻入首都喀布爾、總統加尼在社交網宣布已離國後，持槍的塔利班分子迅速佔據總統府，並宣布戰爭已結束，將成立「阿富汗伊斯蘭酋長國」(Islamic Emirate of Afghanistan)，由美國等西方國家扶植20年的阿富汗文人政府正式倒台。美國、英國等西方國家加快撤僑，使館人員撤退到喀布爾國際機場，當地民眾尤其是婦女，害怕塔利班恢復昔日嚴苛的伊斯蘭原教旨主義管治，紛紛湧到機場「逃亡」，令機場陷入一片混亂。加尼據悉已前往阿曼，報道指他與塔利班談判後同意辭職，他聲稱是避免衝突導致血流成河。

塔利班發言人稱，保證為阿富汗公民及外交使團提供安全保障，準備與所有阿富汗人對話，保證他們得到必要保護，並尊重女性權利，以及準備透過對話解決國際社會的關切。不過，民眾似乎並不相信塔利班，有趕上「尾班機」周日晚抵達印度德里的婦女稱，「我不相信世界遺棄了阿富汗，我的朋友將會被殺死。女性將不會再享有權利。」留在阿富汗的人被問到是否相信塔利班會改變以往管治方法時，只說他想要和平。



恐失自由 少女哭訴：遭世界遺棄

有阿富汗少女拍片哭訴，「因為出生於阿富汗，我們無關緊要……無人關心我們，我們將在歷史中慢慢死去。」另一女製片人一邊在喀布爾街頭急步行走，一邊說：「塔利班已入城，我們正在逃離，所有人都感到害怕。」又說，「今天(周日)是女性最後一天可以外出，在公眾地方可以露出頭髮和面孔。」塔利班昔日統治阿富汗時，女性不准上班或上學，出門也要男性親屬陪伴才可，而被指控「通姦」的婦女遭到鞭打和石頭砸死。



中方：為阿富汗和平與重建發揮建設性作用

中國駐阿富汗大使館繼續運作，中國國務委員王毅上月曾會見塔利班政治委員會負責人巴拉達爾，外交部發言人華春瑩昨稱中方尊重阿富汗人民自主決定自身命運前途的權利，願意繼續同阿富汗發展友好合作關係，為阿富汗和平與重建發揮建設性作用。