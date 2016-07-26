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強制檢疫｜外傭檢疫酒店爆滿最快11月有房　僱傭公會：訂房如抽獎
1 小時前
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強制檢疫新冠疫苗外傭印尼菲律賓荃灣絲麗酒店陳東風香港僱傭公會
強制檢疫｜外傭檢疫酒店爆滿最快11月有房　僱傭公會：訂房如抽獎
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檢疫酒店「香港荃灣絲麗酒店」房間爆滿。(資料圖片)

打齊兩針新冠疫苗的外傭，今日起可從菲律賓及印尼恢復來港工作，但須入住指定檢疫酒店「香港荃灣絲麗酒店」接受21天強制檢疫，該酒店目前提供409間房。香港僱傭公會主席陳東風表示，檢疫房間供不應求，而且不清楚酒店如何分配房間，僱主及中介公司只能被動地發電郵給酒店訂房，其後只能「聽候發落」等待回覆。本報記者今日向該酒店查詢，對方表示最快11月1日、約9個星期後才有空房，即約1,200人已訂房。

陳東風於電台節目稱，以其公會為例，大約有120至130名外傭需要訂房，惟只訂到7至8間房，形容情況有如抽獎。他建議，政府可以參考移民計分制，按評分將僱主分為三類，有最急切需要的僱主，例如需要照顧長者或嬰兒，應憂先安排訂房。該酒店則向記者表示，目前按先到先得形式安排房間。

陳東風質疑房價不合理

陳東風說，有僱主對酒店房價每晚800元感到驚訝，認爲不合理，該間檢疫酒店過往的隔離檢疫服務，房價僅400至500元，惟現在突然加價，相信與本港目前只有一間酒店供外傭檢疫有關。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/強制檢疫｜外傭檢疫酒店爆滿　僱傭公會：訂房如抽獎-282458
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