強制檢疫｜外傭檢疫酒店爆滿最快11月有房 僱傭公會：訂房如抽獎

打齊兩針新冠疫苗的外傭，今日起可從菲律賓及印尼恢復來港工作，但須入住指定檢疫酒店「香港荃灣絲麗酒店」接受21天強制檢疫，該酒店目前提供409間房。香港僱傭公會主席陳東風表示，檢疫房間供不應求，而且不清楚酒店如何分配房間，僱主及中介公司只能被動地發電郵給酒店訂房，其後只能「聽候發落」等待回覆。本報記者今日向該酒店查詢，對方表示最快11月1日、約9個星期後才有空房，即約1,200人已訂房。

陳東風於電台節目稱，以其公會為例，大約有120至130名外傭需要訂房，惟只訂到7至8間房，形容情況有如抽獎。他建議，政府可以參考移民計分制，按評分將僱主分為三類，有最急切需要的僱主，例如需要照顧長者或嬰兒，應憂先安排訂房。該酒店則向記者表示，目前按先到先得形式安排房間。

陳東風質疑房價不合理

陳東風說，有僱主對酒店房價每晚800元感到驚訝，認爲不合理，該間檢疫酒店過往的隔離檢疫服務，房價僅400至500元，惟現在突然加價，相信與本港目前只有一間酒店供外傭檢疫有關。

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