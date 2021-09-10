擬立法強制舉報虐兒 羅致光：須避免機制被濫用

法改會上周發表報告，建議訂立新的「沒有保護罪」，強制舉報虐兒，涵蓋7類專業人士，包括教師、醫護人員、社工等，而社區保姆、寄養家長、補習老師等則不受制；違者最高可囚20年。立法會福利事務委員會今日討論有關立法事項，勞工及福利局長羅致光解釋，如果立法涵蓋範圍太廣，舉報機制有可能被濫用，一些非專業人士可能「係又報，唔係又報」，執法部門可能會浪費大量人力物力去處理非緊急的個案，結果適得其反。

須公開諮詢 立法工作料需一至兩年

羅致光又指，有關立法強制舉報虐兒需要較長時間討論和制訂，亦要公開諮詢，由於可能涉及專業守則的修訂及牽涉附屬法例，估計需時一至兩年。

對於有議員建議，「強制舉報機制」應該擴闊至保護智障人士。羅致光指，強制舉報機制本身已經有一定爭議，如果將保障範圍訂得太闊，立法工作會很複雜，配套機制要花很多年完成，因此社會要討論利弊，如果想在短期內完成立法，就要集中火力先處理虐兒問題。

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