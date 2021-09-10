Am730
Am730
Am730
Am730
News
擬立法強制舉報虐兒　羅致光：須避免機制被濫用
1 小時前
#Hashtags
羅致光強制舉報虐兒立法立法會勞工及福利局導致或任由兒童或易受傷害成年人死亡或受到嚴重傷害個案沒有保護罪虐兒
擬立法強制舉報虐兒　羅致光：須避免機制被濫用
news-images
羅致光表示，強制舉報虐兒立法要避免機制被濫用，一些非專業人士可能「係又報，唔係又報」。(資料圖片)

法改會上周發表報告，建議訂立新的「沒有保護罪」，強制舉報虐兒，涵蓋7類專業人士，包括教師、醫護人員、社工等，而社區保姆、寄養家長、補習老師等則不受制；違者最高可囚20年。立法會福利事務委員會今日討論有關立法事項，勞工及福利局長羅致光解釋，如果立法涵蓋範圍太廣，舉報機制有可能被濫用，一些非專業人士可能「係又報，唔係又報」，執法部門可能會浪費大量人力物力去處理非緊急的個案，結果適得其反。

須公開諮詢   立法工作料需一至兩年

羅致光又指，有關立法強制舉報虐兒需要較長時間討論和制訂，亦要公開諮詢，由於可能涉及專業守則的修訂及牽涉附屬法例，估計需時一至兩年。

對於有議員建議，「強制舉報機制」應該擴闊至保護智障人士。羅致光指，強制舉報機制本身已經有一定爭議，如果將保障範圍訂得太闊，立法工作會很複雜，配套機制要花很多年完成，因此社會要討論利弊，如果想在短期內完成立法，就要集中火力先處理虐兒問題。

相關新聞：

法改會擬立例旁觀虐兒須負刑責　最高可囚20年

調查：六成兒童認為港存歧視 約兩成指曾受醫護或政府職員歧視

性侵兒童案頻生上半年213宗　疫下停課增網上結識性罪犯風險

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/強制舉報虐兒立法　羅致光：須避免機制被濫用-284526
#Hashtags
羅致光強制舉報虐兒立法立法會勞工及福利局導致或任由兒童或易受傷害成年人死亡或受到嚴重傷害個案沒有保護罪虐兒
Am730

ProtonMail向瑞士交用戶IP 一名社運人士被捕

擬修城規條例加快審批　黃偉綸料土地短缺遠超1200公頃

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
ProtonMail向瑞士交用戶IP 一名社運人士被捕
Am730
Am730
擬修城規條例加快審批　黃偉綸料土地短缺遠超1200公頃
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多