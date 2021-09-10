擬立法強制舉報虐兒 羅致光：須避免機制被濫用
1 小時前
擬立法強制舉報虐兒 羅致光：須避免機制被濫用
法改會上周發表報告，建議訂立新的「沒有保護罪」，強制舉報虐兒，涵蓋7類專業人士，包括教師、醫護人員、社工等，而社區保姆、寄養家長、補習老師等則不受制；違者最高可囚20年。立法會福利事務委員會今日討論有關立法事項，勞工及福利局長羅致光解釋，如果立法涵蓋範圍太廣，舉報機制有可能被濫用，一些非專業人士可能「係又報，唔係又報」，執法部門可能會浪費大量人力物力去處理非緊急的個案，結果適得其反。
須公開諮詢 立法工作料需一至兩年
羅致光又指，有關立法強制舉報虐兒需要較長時間討論和制訂，亦要公開諮詢，由於可能涉及專業守則的修訂及牽涉附屬法例，估計需時一至兩年。
對於有議員建議，「強制舉報機制」應該擴闊至保護智障人士。羅致光指，強制舉報機制本身已經有一定爭議，如果將保障範圍訂得太闊，立法工作會很複雜，配套機制要花很多年完成，因此社會要討論利弊，如果想在短期內完成立法，就要集中火力先處理虐兒問題。
相關新聞：
法改會擬立例旁觀虐兒須負刑責 最高可囚20年
調查：六成兒童認為港存歧視 約兩成指曾受醫護或政府職員歧視
性侵兒童案頻生上半年213宗 疫下停課增網上結識性罪犯風險
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/強制舉報虐兒立法 羅致光：須避免機制被濫用-284526