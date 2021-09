撤離亂局 為堅持如期撤軍辯護 拜登: 是最好決定

美國周一午夜全面撤出阿富汗,因喀布爾機場混亂備受抨擊的美國總統拜登,周二首度在撤軍後發表講話,堅持如期在周二限期前撤出阿富汗是正確、明智及最好的決定,「我不會延續這場永久戰爭(I was not going to extend this forever war.)」,也不想延長永無終止的撤離行動。他又為倉促撤走辯護稱,即使提早在6月或7月開始撤離仍會出現混亂。他指今次除了結束這場美國最長戰事,也結束美國數十年來以軍事力量重建其他國家卻無成果的行動。

拜登在講話中語氣強硬堅定,反駁外界指他死守9月撤出阿富汗的武斷死線,指若延長留在阿富汗,需派更多美軍到當地,而他無意延續這場戰爭。他指有人建議以最低成本、美軍承擔最低風險下留守阿富汗,但他們並不明白,這對派駐當地的美軍來說要有多大付出。另指若提早撤離行動,只會加快塔利班取勝。他重申撤軍協議是由上任總統特朗普達成,其所定撤軍期限更是他上任數月後的5月,又指特朗普為協議釋放了部分塔利班領袖,他上任時塔利班軍事力量是自他們2001年倒台以來最強。



報道:塔利班曾建議美軍暫管喀布爾

雖然喀布爾機場撤離現混亂,最後階段更遭恐怖襲擊造成逾170人死亡,包括13名美軍,以及仍有100至200名美國人滯留在阿富汗,但拜登仍稱,美軍的撤離行動非常成功。他稱,會繼續與塔利班磋商協助滯留在當地的美國人離開。《華盛頓郵報》透露,阿富汗總統加尼突逃離國,令正在談判和平移交政權的美國和塔利班措手不及,塔利班曾拋出兩個選擇,分別是由美軍保障喀布爾的安全,或由塔利班接管,但拜登堅持如期撤軍。



塔利班秘密護送美國人往機場

另方面,CNN引述兩名國防部官員稱,美軍與塔利班達成秘密安排,美國特種部隊在機場設立「秘密閘門」和「聯絡中心」指示美國人撤離。美國人獲知會到機場附近「集合點」,塔利班成員會檢查他們的文件,然後將他們帶到不遠處由美軍看守的閘門。