撤離亂局 為堅持如期撤軍辯護 拜登: 是最好決定

美國周一午夜全面撤出阿富汗，因喀布爾機場混亂備受抨擊的美國總統拜登，周二首度在撤軍後發表講話，堅持如期在周二限期前撤出阿富汗是正確、明智及最好的決定，「我不會延續這場永久戰爭(I was not going to extend this forever war.)」，也不想延長永無終止的撤離行動。他又為倉促撤走辯護稱，即使提早在6月或7月開始撤離仍會出現混亂。他指今次除了結束這場美國最長戰事，也結束美國數十年來以軍事力量重建其他國家卻無成果的行動。

拜登在講話中語氣強硬堅定，反駁外界指他死守9月撤出阿富汗的武斷死線，指若延長留在阿富汗，需派更多美軍到當地，而他無意延續這場戰爭。他指有人建議以最低成本、美軍承擔最低風險下留守阿富汗，但他們並不明白，這對派駐當地的美軍來說要有多大付出。另指若提早撤離行動，只會加快塔利班取勝。他重申撤軍協議是由上任總統特朗普達成，其所定撤軍期限更是他上任數月後的5月，又指特朗普為協議釋放了部分塔利班領袖，他上任時塔利班軍事力量是自他們2001年倒台以來最強。



報道：塔利班曾建議美軍暫管喀布爾

雖然喀布爾機場撤離現混亂，最後階段更遭恐怖襲擊造成逾170人死亡，包括13名美軍，以及仍有100至200名美國人滯留在阿富汗，但拜登仍稱，美軍的撤離行動非常成功。他稱，會繼續與塔利班磋商協助滯留在當地的美國人離開。《華盛頓郵報》透露，阿富汗總統加尼突逃離國，令正在談判和平移交政權的美國和塔利班措手不及，塔利班曾拋出兩個選擇，分別是由美軍保障喀布爾的安全，或由塔利班接管，但拜登堅持如期撤軍。



塔利班秘密護送美國人往機場

另方面，CNN引述兩名國防部官員稱，美軍與塔利班達成秘密安排，美國特種部隊在機場設立「秘密閘門」和「聯絡中心」指示美國人撤離。美國人獲知會到機場附近「集合點」，塔利班成員會檢查他們的文件，然後將他們帶到不遠處由美軍看守的閘門。