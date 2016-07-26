新冠肺炎｜澳門周三起娛樂場所可恢復營業

澳門早前一家四口於社區確診，並驗出帶有Delta變種病毒，澳門隨即關閉大部分娛樂場所。隨著澳門疫情放緩，澳門宣布周三(18日)凌晨零時起娛樂場所可恢復營業。

澳門大部分娛樂場所於本月5日起需要關閉，包括電影院、劇院、室內遊樂場、遊戲機及電子遊戲室、網吧、桌球室、保齡球場、蒸氣浴室、按摩院、美容院、健身院、健康俱樂部、卡拉OK、酒吧、夜總會、的士高、舞廳及歌舞廳等，而賭場則可繼續開業。

澳門當局表示，新冠肺炎疫情有所舒緩，相關的娛樂場所在恢復營業前，應先做好場所的清潔消毒工作，並按照衛生局的防疫指引，嚴格執行查驗健康碼等防疫措施，旅遊局、市政署及體育局也將對相關場所加強巡查。衛生局將會因應疫情的發展，適時對防疫措施做出檢討和調整。

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