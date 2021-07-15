熔斷機制｜梁子超：放寬邊境檢疫極之危險 倡包機接送滯英留學生返港

消息指，港府擬放寬極高風險地區的入境安排，身處英國、菲律賓和印尼等香港居民，包括留學生，如已打齊兩劑新冠疫苗、持有陰性檢測結果將可回港。呼吸系統專科醫生梁子超今早於電台節目稱，有關安排「極之危險」，形容做法等同向高風險地區「中門大開」，必然會導致病毒流入本港，令本港疫情再度淪陷，為經濟再次帶來重創。他建議，政府如須安排英國留學生返港，應安排專機接送，返港後與其他入境人士及機場職員完全分開，不應有任何接觸，並須立即送往檢疫中心隔離。

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梁子超表示，目前本港疫情穩定是得來不易，但過去數月仍保持每月有一至兩宗輸入個案走漏，每次均是意外地及早揪出個案，才能避免社區爆發。他說，英國昨日新確診4.8萬宗，當地預計暑假高峰期將增至每日10萬宗，認為當地疫情非常嚴峻，即使港府擬要求來自極高風險地區人士抵港需要接受酒店隔離，以及密集式檢測，但仍有機會造成走漏。

憂私家醫生打復必泰將造成浪費

對於有聲音指，政府應容許私家醫生於8月後為市民接種復必泰疫苗，梁子超坦言擔心出現「嘥針」的情況。他解釋指，每樽復必泰疫苗可稀釋至5至6針，但到診所接種疫苗的人數不穩定，舉例說若一天內有7人前往接種，診所須稀釋最少兩樽，即有10劑疫苗，這樣便會浪費3劑疫苗，故政府必須考慮是否值得造成浪費。

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