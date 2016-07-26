熔斷機制｜消息：政府擬放寬入境限制 英留學生打齊針或可回港

鑒於各地疫情嚴峻，英國、菲律賓及印度等「極高風險地區」目前禁飛來港客機。消息指，政府擬調節入境管制，身處極高風險地區的香港居民，完成接種疫苗及持陰性檢測結果將可回港，料主要惠及滯留英國的留學生。

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據悉，該批人士必須持有本港疫苗接種計劃或經世衛指明嚴格監管機構發出的疫苗接種證明，抵港後須於指定檢疫酒店接受21日檢疫，檢疫期間需要接受4次檢測，檢疫完成後仍須於抵港後第26天接受強制檢測。

何栢良：對安排有保留

港大感染及傳染病中心總監何栢良今早表示，對有關安排有保留，目前英國及印尼確診個案不斷創新高，更爆發Delta變種病毒，一旦本港出現走個案，或影響與內地通關的決定。

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他又指，本港隔離及檢疫設施足夠，關鍵是機場及檢疫酒店需要守得穩陣，如果員工打針比率高，便有條件及安全可以放寬，但若只與社會整體接種率相若，即約三成，放寬措施會帶來風險，認為時機未曾成熟。對於政府亦擬容許打齊針外傭入境，他指，仍有機會出現確診個案，或很快觸及熔斷機制，故認為當局需考慮如何處理熔斷機制問題。