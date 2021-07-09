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熱浪侵襲｜西班牙高達47度 俄羅斯較去年7月平均溫度高10度
2 小時前
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熱浪侵襲西班牙俄羅斯
熱浪侵襲｜西班牙高達47度 俄羅斯較去年7月平均溫度高10度
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西班牙受熱浪侵襲高達47度，俄羅斯比往年7月平均高10度。(AP)

歐洲多地受熱浪侵襲，西班牙部分地區的氣溫更高達攝氏47度。

今次是西班牙踏入夏季後首次受熱浪侵襲，暖空氣主要來自非洲，影響西班牙北部大西洋沿岸以外地區。首都馬德里星期日下午錄得攝氏47度，民眾不顧疫情下群聚風險，民眾紛紛跑到公園噴水池或海邊。

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在南部安達盧西亞區的科爾多瓦市，部分街道幾乎無人，咖啡館、酒吧和商舖關門。有居民說尤其在中午時分，必須留在家中避暑，晚上9時前都不宜外出。

氣象部門向全國大部分地區發出酷熱天氣警告，預測局部地區氣溫會達攝氏40度以上，熱浪周一會向東擴散。

俄羅斯周日達32度  

在俄羅斯首都莫斯科，上月開始受熱浪侵襲，上月23日錄得攝氏34.8度高溫，較1901年6月的最高溫紀錄高出攝氏0.1度。踏入7月，天氣持續炎熱，周日氣溫升上32度，比往年7月平均溫度高出10度。當地民眾不分男女老少走到沙灘消暑，公園噴泉成為小孩子的遊樂場。

有極端天氣專家指是持續長時間受高氣壓影響所致；又指這股高氣壓已擴展到波羅的海國家及俄羅斯聖彼得堡。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/熱浪侵襲｜西班牙高達47度-俄羅斯比往年7月平均高10度-275477
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