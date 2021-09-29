疫苗抽獎｜總商會最後一輪送車抽獎得主揭盅 即睇幸運兒係咪你 (附名單連結)

為響應政府鼓勵市民接種疫苗，香港總商會今日舉行最後第七輪「香港做得到！幸運大抽獎」，合共送出1,177份禮品，包括價值逾50萬元名平治C系列房車一輛、港鐵全年車票、酒店及購物禮劵等，獎品及得獎名單可瀏覽下圖或登入這個網站。

今次總商會一共送出1,177份獎品，當中包括一輛平治C系列房車(價值50.4萬)、港鐵全年車票(約值206萬)、置地廣場購物禮券(總值98萬)、國泰航空商務客位來回機票兩張(每份約值76,000元)、還有數百份購物、餐飲同娛樂禮券同埋酒店住宿套票，總值超過778萬。其中獲得逾50萬元名車的幸運兒，其個人專號為#8Y9DIPMO。

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