疫苗接種｜兩青少年疑心肌炎或心包炎 打第二針復必泰後胸痛

本港新冠疫苗接種計劃今日(8日)踏入第195日，截至昨日有逾427萬名市民已接種最少一劑疫苗，佔適齡人口63.4%。政府最新數據顯示，截至周日(5日)的過去一周，衞生署共接獲166宗接種疫苗的異常事件報告，包括兩宗涉及12至15歲青少年打針後，懷疑出現心肌炎或心包炎的報告。個案分別為一名14歲及一名15歲男子，他們在接種第二劑復必泰疫苗後，2至4日內出現胸痛，情況穩定。

4人離世前14日曾接種新冠疫苗

衞生署同期並沒有接獲由醫院管理局呈報，涉及離世前14日內曾接種疫苗、與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案，但署方本身接到4宗離世前14日曾接種疫苗的死亡報告。死者分別為57歲女子、74歲女子、46歲男子和66歲男子，個案均沒有臨床證據顯示事件由疫苗引起。署方指，疫苗臨床事件評估專家委員會初步認為57歲婦人的個案，與疫苗接種沒有關聯，其餘3宗則有待評估。

靜脈注射還是肌肉注射?

早前港大微生物學系講座教授袁國勇帶領的研究團隊，發現靜脈注射mRNA新冠疫苗，或會導致心肌炎和心包炎，風險比肌肉注射大得多。靜脈注射和肌肉注射兩種注射方式，其實有甚麼分別？注射時又如何分辨正使用哪種注射方式？即睇下文了解：

心肌炎症狀似感冒

早前港大研究團隊發現，如果經靜脈注射接種mRNA疫苗，有可能導致心肌炎或心包炎。所謂的心肌炎便是心臟的肌肉發炎，雖然這些都是罕見的疫苗副作用，但大家也應該先認識相關的症狀，萬一遇上相同的情況，亦可以及早求醫，減低對心臟的傷害。

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