稱擴建體院刻不容緩 林大輝：當年設計無預計港體育發展咁快

港隊在今屆東京奧運取得歷史性的佳績，特首林鄭月娥宣布一系列措施，以支持本港體育發展。香港體育學院主席林大輝在電台表示，現時體院是30年前設計，已不能容納現時約5,000名運動員，亦與國際一流訓練場地有很大的差距，而且體院宿舍床位不足，使用率逾95%。他解釋，體院當年設計時並無預計本港的體育發展這麼快，形容體院已出現樽頸，擴建是刻不容緩。

指優化精英項目不能降低門檻

林大輝又指，港隊今屆奧運成績大豐收，市民對運動員支持及期待亦提高，他認為政府即將撥款的3億元，除了對配件措施，亦對運動的科研科學十分重要，例如單車運動員李慧詩的戰衣，亦是大學科研的產品。林大輝強調，要優化現有精英運動項目培訓制度，但不能降低進入門檻，以免令水平滑落。他理解部分項目或因調整門檻而未能成為精英項目，認為政府可透過投入資源令不同體育項目普及化，發掘更多有潛質運動員，提升個別項目水平至符合精英化門檻。

特首林鄭月娥昨日宣布進一步支援體育發展措施，包括爭取加快興建沙田體育學院新設施大樓在2024年6月前啟用，當中擴大劍擊館範圍、運動科學及醫學中心等，而且政府將與馬會合作成立3億元「能力提升基金」，用於科研、醫學研究及增購器材，備戰未來3年國際大型賽事，同時亦會呼籲學校為運動員提供更彈性學習安排。

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