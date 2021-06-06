羅致光：院舍疫苗接種率低 須檢視和調整策略

勞工及褔利局長羅致光指， 本港院舍疫苗注射率低，政府雖無考慮強制安老院及殘疾人士院舍員工接種新型冠狀病毒疫苗，但認為必須在短期內檢視問題及調整策略，否則院舍探訪安排及出外活動等，可能放寬無期。



羅致光發表網誌表示，截至上月底注射了最少一劑疫苗的院舍員工及院友分別只佔23%及3%，而英國截至4月4日，注射最少一劑疫苗的院友比率達94.1%，員工比率為78.9%；加拿大安大略省當局估計，當地97%院友已完成疫苗注射，89%員工已注射最少一劑疫苗。



羅致光提到英國4月曾諮詢是否應立法強制院舍員工，除健康理由外必須注射疫苗，仍未公布最後決定。他說雖然本港無考慮強制院舍員工注射疫苗，但與英、加比較，香港院舍接種率非常低，沒有理由相信本港安老院院友身體狀況會較差，以至絕大部分不宜接種，當局須短期內檢視問題、調整策略，增加院友及員工疫苗注射率，否則院舍的探訪安排、出外活動等可能會放寬無期。