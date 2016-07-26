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臨別在即 美軍今撤出阿富汗 IS射6火箭 一家十口6童疑死於美空襲
3 小時前
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臨別在即 美軍今撤出阿富汗 IS射6火箭 一家十口6童疑死於美空襲
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美軍無人機炸毀一汽車炸彈，波及民居疑造成一個家庭10人死亡。(美聯社)
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飛向喀布爾機場的火箭從一輛汽車發射，汽車起火燒毀留下發射筒殘骸。(路透社)

美國與塔利班達成的撤軍期限今日屆滿，標誌美國結束20年來在阿富汗的軍事行動。美軍臨別在即，伊斯蘭國(IS)阿富汗分支「伊斯蘭國呼羅珊」連日針對美軍發動攻擊，繼上周四自殺式襲擊後，昨向美軍仍留守的喀布爾機場發射6枚火箭，美方稱反導彈防禦系統擊落其中5枚，未有造成傷亡。喀布爾周日傳出有民房遭火箭攻擊，疑是遭美軍無人機轟炸IS一輛汽車炸彈時波及，除了車上兩名IS分子被擊殺外，報道稱一個十口家庭包括6名兒童在轟炸中死亡。

CNN報道，死者親屬稱，遇害的只是一個普通家庭，死去的包括一名2歲女童，「我們不是IS分子，這是一間民居，住了我的兄弟和他們的家人」。現場鄰居和目擊者指，有數人死亡，包括兒童，「所有鄰居企圖撲熄火勢，我見到有五、六人死亡。父親和一名男孩，有兩個兒童。他們死了，被炸至支離破碎，另有兩人受傷。」美方稱，有關汽車炸彈圖襲擊喀布爾機場，初時表示無造成其他傷亡，但其後改稱正調查事件，並對可能造成無辜平民死亡深感哀傷。

卡塔爾或接手撤離工作
至於昨日火箭攻擊，當地傳媒指是從一輛汽車的後座發射，並指數枚火箭跌落喀布爾不同地區，IS其後承認責任，該組織上周四在喀布爾機場外發動自殺式襲擊造成超過170人死亡，包括13名美軍。美軍今日撤出阿富汗，與美國和塔利班關係良好的卡塔爾，預料將接手今後想離開阿富汗的外國人和當地居民的撤離工作。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/臨別在即-美軍今撤出阿富汗-is射6火箭-一家十口6童疑死於美空襲-282592
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