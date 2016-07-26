警拘2人涉網上發表煽惑殺警和縱火言論 不排除更多人被捕

七一銅鑼灣刺警案後，警方發現有人繼續在網上發表煽動襲警和殺警言論，警方指經調查後鎖定2名疑犯，昨分別在天水圍及沙田拘捕一名20歲女子及一名26歲男子，指兩人於案發後翌日(2日)在不同社交媒體上，分別發表涉及煽惑他人殺害警員，以及於警方建築物縱火的言論，涉嫌干犯「煽惑他人犯謀殺罪」、「煽惑他人犯縱火罪」及「煽動意圖罪」。警方行動中檢取2部手提電話，並指調查仍然繼續，不排除再有人被捕。

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司譚威信(圖)表示，目前未有跡象顯示兩名被捕人士有直接關聯，由於案件仍處於調查階段，不便透露涉案的社交網絡平台，以及相關言論的具體字眼。對於是否定性唯一的恐怖襲擊，他表示不方便評論。不過他強調，警方絕不姑息煽動暴力的行為，認為如果繼續縱容煽動暴力的行為，市民亦有機會受害，警方重申任何人教唆或促致另一人干犯任何罪行，同屬犯罪；又指言論自由並不包括煽惑暴力或鼓吹恐怖活動，無論線上線下都屬違法。

另外，警方提醒，法庭前年10月已頒布臨時禁制令，禁止在互聯網平台鼓勵、煽動使用或威脅使用暴力，任何人違反有機會構成藐視法庭罪。至於建制派立法會議員何君堯曾於2017年提及要對港獨分子「殺無赦」，是否亦屬於煽動言論，譚威信指，每宗案件有其獨特性，不便評論有關言論。 (相關新聞見A2)