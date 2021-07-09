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郵輪公海遊千乘客月底首航 若有確診即折返 船長：乾淨過酒店
44 分前
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郵輪公海遊星夢郵輪雲頂夢號啟德郵輪碼頭新加坡
郵輪公海遊千乘客月底首航 若有確診即折返 船長：乾淨過酒店
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「雲頂夢號」將負責首團公海遊。(星夢郵輪提供)

郵輪公海遊月底復辦，星夢郵輪旗下的郵輪「雲頂夢號」將營運第一團，本月30日晚上由啟德郵輪碼頭出發。船公司透露，預計屆時會有約900名船員工作，當中隨船抵港的約400名船員，昨已在船上接種第二劑新冠疫苗，並將檢疫至啟航當日；另有400名來自內地、已接種科興疫苗的船員，目前正在酒店檢疫，餘下近百人則仍在聘請。
 

郵輪上月9日抵港後停泊在南丫島對出海面接受隔離船長Jukka Silvennoinen表示，員工期間一直忙於準備復航，船員目前正接受檢疫，但船長Jukka Silvennoinen表示，員工一直忙於準備復航，包括跟進船上消毒設備等，並強調郵輪配備100%新風系統、每小時最多換氣15次，形容比酒店更清潔、安全。

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(鍾式明攝)

星夢郵輪市場部高級副總裁李鳳霞(小圖左)表示，首航約有一千名乘客登船，倘行程期間有乘客懷疑確診，郵輪會通知衛生署並中止行程及回航，涉事乘客會被送往指定隔離房間。此外，每名乘客均須佩戴追蹤手環，船公司會以此追蹤密切接觸者，並安排他們隔離，其餘人士則只需檢測。李又透露，首兩個公海遊旅行團已額滿，而下月部分公海團亦已售出約七成。同公司的「世界夢號」昨在新加坡營運期間有乘客初步確診，李鳳霞指當地只需上船前做快速測試，而本港的參與者已打齊兩針和取得登船前48小時內的陰性檢測結果，加上疫情穩定，對此有信心和樂觀。新加坡旅遊局昨證實，該名40歲乘客上船前測試陰性，及後被指上船前曾接觸確診者而再做測試並呈陽性，郵輪亦提早約兩個多小時回航。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/郵輪公海遊千乘客月底首航-若有確診即折返-船長：乾淨過酒店-275966
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