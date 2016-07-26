阿富汗局勢｜中國指控美國及盟友軍事干涉侵犯阿富汗人權

聯合國人權理事會會議與人權事務高級專員辦事處舉行對話會，中國常駐聯合國日內瓦代表團蔣端，代表一組國家做共同發言，指出美國及其盟友軍事干涉侵犯阿富汗人權，敦促這些國家為在阿富汗所作所為負責。

共同發言指美國等國的軍人對阿富汗進行長達20年的軍事干涉，嚴重破壞阿富汗主權和領土完整，嚴重損害阿富汗經濟社會發展，嚴重侵犯阿富汗人民人權。美國主導的針對阿富汗的軍事干涉是阿富汗人道主義災難的根源。截至2020年4月，至少4.7萬名阿富汗平民在美國發動的阿富汗戰爭中喪生，逾1,000萬阿富汗人流離失所。阿富汗鄰國同樣受到美國主導的軍事干涉的嚴重影響。

呼籲追究美國等國軍人殺害平民罪行

共同發言又指，美國等國軍人在阿富汗殺害平民、實施酷刑等侵犯人權罪行應受到全面、公正的調查，肇事者必須被繩之以法，受害者有權獲得司法公正和賠償。這些國家不能在阿富汗製造巨大災難後一走了之，將幫助阿富汗重建的責任推給國際社會。

共同發言呼籲人權事務高級專員辦事處，持續關注這些國家軍事干涉，對阿富汗人權的嚴重負面影響，並追究其軍人殺害阿富汗平民等罪行的責任。

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