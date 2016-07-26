阿富汗局勢｜中國：英美澳侵犯人權須追究 人權專員：塔利班處決平民及降兵

聯合國人權理事會召開阿富汗問題特別會議。中國常駐聯合國日內瓦代表陳旭批評美英等國家在阿富汗侵犯人權，必須追究。

陳旭指，美國等國家打著民主、人權旗號對主權國家進行軍事干涉，將自身模式強加給歷史文化及國情截然不同的國家，嚴重損害有關國家主權和領土完整，為這些國家人民帶來深重災難，事實再次證明，用強權和軍事手段解決問題沒有出路，只會為地區安全穩定和當地人民人權造成嚴重傷害。他又說，美國、英國、澳洲等國軍隊在阿富汗侵犯人權問題必須受到追究。

陳旭又說，當務之急是盡快恢復阿富汗的和平、穩定和秩序。中方鼓勵並希望阿富汗塔利班將他們的積極表態落到實處，團結阿富汗各黨派、各民族，盡快通過對話協商建立符合阿富汗自身國情、得到人民支持、開放包容的政治架構，施行溫和穩健的內外政策，遏制各類恐怖主義和犯罪行徑。

人權專員：塔利班如何對待婦女將是基本紅線

聯合國人權事務高級專員巴切萊特(Michelle Bachelet)表示，接獲可信報告，指阿富汗塔利班嚴重侵犯人權，包括處決平民和已經投降的阿富汗安全部隊成員。

巴切萊特指出，塔利班如何對待婦女和女童將是基本紅線，促請塔利班尊重人權、促進社會凝聚力與和解，並敦促人權理事會設立機制，密切監察塔利班的行為。

巴切萊特又呼籲其他國家，為阿富汗難民建立安全通道，擴大庇護和重新安置計劃，並暫停驅逐阿富汗人。

根據理事會其後通過的決議，巴切萊特將於9至10月的會議上，匯報阿富汗局勢以及塔利班任何侵犯人權的行為，並於明年3月提交更詳盡的書面報告。

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