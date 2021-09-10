阿富汗局勢｜內閣無女性 塔利班：婦女天職是負責生育(有片)

塔利班公布的新管治班子清一色是強硬派成員，也沒有女性，阿富汗首都喀布爾等地連日有婦女示威，要求再度掌政的塔利班給予她們享有與男性同等的權利，惟屢次傳出有示威婦女遭塔利班用鞭及木棍襲擊，亦有記者被毒打。塔利班發言人Sayed Hashimi接受TOLO新聞訪問時，指婦女的天職就是負責生育，不需要她們擔任政府內閣或成員。

主持人多次質疑為麼不讓女性參與。Sayed Hashimi反應強烈，不停地反問「為甚麼要女性參與」，指阿富汗婦女的本份就是負責生育，然後把伊斯蘭教的倫理教導給子女。

形容上屆政府如妓女在辦公室

談及上一屆政府時，Sayed Hashimi形容「就像妓女在辦公室」，主持人質疑不應指控女人為妓女時，Sayed Hashimi澄清不是說所有阿富汗女性都是妓女。Sayed Hashimi續稱，女性不能擔任政治要職，因為就像把女性無法負荷的重擔，放到她們的頸上，女人的天職就是負責生育，示威的女性不代表所有阿富汗女性。

Tolo News新聞台於8日把節目上傳至影片分享平台YouTube，阿富汗自由撰稿人Natiq Malikzada翌日剪輯了節目片段摘錄，以及配上英語翻譯，上傳至社交平台Twitter。塔利班在取得政權之初，發言人穆賈希德(Zabihullah Mujahid)曾於上月17日，承諾會在伊斯蘭框架下尊重女權。