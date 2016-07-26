阿富汗局勢｜前內政部長上載照片 稱塔利班殺害兒童老人

阿富汗前內政部長安達拉比(Masoud Andarabi)在Twitter上載平民遭殺害的照片，包括一名兒童，另一名老人的遺體雙腳滿是鮮血。他聲稱，塔利班正企圖以恐怖統治，殺害幼童和年老國民。

安達拉比稱，在安德雷卜，塔利班到處搜屋，無故或無證據捉人，殺害無辜平民，「所以民眾須起來對抗他們(塔利班)的暴政，保護自己的性命、尊嚴和財產」。他接受印度傳媒訪問時曾稱，人們會繼續以各種形式抵抗。安達拉比今年3月在阿富汗部隊遭塔利班突襲後，被目前已逃到國外的前總統加尼革職，當局並無提及原因，但有官員透露因為安達拉比未能擒獲一名武裝分子指揮官，其部隊擊落阿富汗安全部隊直升機造成9人死亡。

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