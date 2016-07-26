阿富汗局勢｜前總統為出逃致歉 新政府籲前官員回國效力

獲阿聯酋收容的阿富汗前總統加尼，就他在塔利班進入首都喀布爾之前出逃，向阿富汗人民道歉。

加尼在社交網站帖文，指在上月15日突然離開喀布爾，欠阿富汗人民一個解釋，他說，是在總統府保安人員敦促下離開，若果留低，喀布爾有重演上世紀九十年代內戰期間，可怕巷戰的血腥風險，形容離開是他一生中最艱難的決定，但相信是唯一能夠令槍聲沉寂，拯救喀布爾及市內600萬居民的唯一方法。

加尼對在自己的管治下，沒有為阿富汗帶來和平和繁榮，衷心地表示遺憾。並再否認帶同1.69億美元現金離開，指有關指控完全及絕對錯誤，他指，腐敗是困擾阿富汗數十年的瘟疫，打擊腐敗一直是他擔任總統時的核心工作，他與妻子處理個人財務非常謹慎，他已準備好接受調查，以證清白。

哈桑至今未有人證明受到報復

塔利班新政府的代理總理哈桑(Mohammad Hasan Akhund)接受《半島電視台》訪問，指阿富汗曾經遭受嚴重損失，塔利班政權過往經歷殺戮，輕視人民，但流血犧牲的時代已經結束，塔利班不會報復曾經為美國工作的阿富汗人，至今亦未有人證明受到報復，呼籲已經離開國家的前政府官員回國，繼續為國家效力，並會保證他們的安全。

哈桑重申期望與外國建立積極和牢固的關係，承諾會保障當地的外交人員、外國使館和人道組織的安全。他又說，。

美國國土安全部公布，自上月17日共安排6萬人由阿富汗撤離至美國，當中17%是美國公民，其餘包括曾為美國和北約工作的阿富汗人及當地難民等。

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