阿富汗局勢｜塔利班任命44名成員擔任要職 4名婦女被殺

阿富汗塔利班任命44名成員擔任重要職務，包括各省省長、警察局長等。《路透社》報道，塔利班自從9月籌組內閣以來，首次宣布大規模的人事任命。

根據塔利班公布的名單，喀布爾省省長一職會由巴里亞爾(QariBaryal)擔任，哈姆扎(Wali Jan Hamza)就會出任首都喀布爾市警察局長。報道指，阿富汗正面臨日益嚴重的安全與經濟問題，有關任命是加強塔利班治理的關鍵舉措。

塔利班於8月15日取得阿富汗控制權以來，國際社會一直呼籲塔利班與其他政治勢力展開談判，以組建包括少數族裔和婦女在內的包容性政府，至今仍未取得實際進展。

4名婦女被殺 包括1名講師

塔利班政權內政部發言人周六(6日)發布影片表示，在馬扎里沙里夫第五警區的一棟房屋內發現4具女性遺體，兩名疑犯被捕，疑犯承認死者是受他們邀請到該房屋，案件已交給法院，正在進行調查，但未有透露受害者的身分。

有報道引述消息來源指，這4名女子是朋友和同事，原本希望到馬扎里沙里夫搭飛機離開阿富汗，4名女子接到電話邀請她們一同搭乘撤離班機，隨後被一輛汽車接走，屍體在兩日後被發現。消息來源指出，在4名受害人當中，至少一名是女權人士。死者當中包括29歲經濟學講師薩菲(Frozan Safi)，她自上月20日後失蹤，其任職醫生的姊妹麗塔說：「我們靠衣服認出她，子彈毀了她的臉。」

塔利班接掌權以來，當地不少女性一直在包括喀布爾在內的阿富汗主要城市的街頭示威，要求尊重她們的權利，並允許年輕女孩返回高中上學。

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