阿富汗局勢｜塔利班禁女性參加體育活動 再有婦女示威遭鞭打

阿富汗首都喀布爾及東北部的巴達赫尚省連續第二日有大批婦女上街，抗議塔利班組建全男班的臨時政府，據報有示威者被塔利班以鞭子及棍棒毆打，亦有記者因為報道示威活動，而被拘捕及毆打。

塔利班重新掌權後，一直嘗試營造對婦女寬容的形象，不過剛公布成立阿富汗伊斯蘭酋長國臨時政府主要成員全部為男性。

美國《有線電視新聞網》(CNN)報道，上街的女示威者高喊着「阿富汗婦女萬歲」，部分舉著寫有「沒有政府可以否認女性的存在」、「我會一遍又一遍高唱自由」的標語，亦有示威者高舉附有一名懷孕女警圖像的標語牌，據報是早前遭塔利班殺死的懷孕女警。有示威女性表示：「我們在此聚集，抗議(塔利班)宣布成立的政府沒有女性代表。」

有示威者表示，她們當中有人遭鞭打，塔利班要求她們承認及接受塔利班創建的國家，要她們回家。示威者質疑，塔利班沒有給予他們應有權利。

有記者被捕後獲釋，並上載照片指遭塔利班毆打。

塔利班其後指，為了避免滋擾和安全，所有人必須在遊行前24小時提交申請，亦不應該使用辱罵性詞語。

塔利班：體育運動對女性不重要

塔利班文化委員會副主任瓦西克(Ahmadullah Wasik)接受澳洲傳媒訪問時表示，體育運動對女性並不重要，女性亦無必要打板球，因為她們可能會在比賽期間露出面部及身體，伊斯蘭教不容許女性這樣做，加上在媒體時代，會有相片和影片給人見到。

有阿富汗女子板球隊的隊員向《英國廣播公司》(BBC)表示，塔利班已警告她們若果再打板球，將面臨威脅。

澳洲體育部長科爾貝克(Richard Colbeck)對塔利班的決定深表關注，指不能接受排除女性參與任何級別的體育運動，敦促國際板球理事會(ICC)反對這項令人震驚的決定。

國際板球理事會發言人表示，關注有關禁令，將於下次理事會會議上討論。

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