阿富汗局勢｜塔利班：女性不應與男性一同工作

塔利班高層成員哈希米(Waheedullah Hashimi)表示，會在阿富汗全面執行伊斯蘭教法，包括女性不應與男性一同工作。

哈希米接受外電訪問時表示，塔利班為實施伊斯蘭教法而戰鬥數十年，將在阿富汗全面實施伊斯蘭律法，律法不允許男性和女性聚在一起，即使女性披上頭巾，亦不容許與男性在室內共處，他形容有關規定非常清晰，因此不會容許女性到政府辦公室或在部門工作，他認為，相關規定應同時應用到傳媒和銀行等行業。

稱會為女性設獨立醫院大學等

哈希米又指，塔利班允許女性在教育及醫療部門中學習與工作，這些部門可以建立獨立設施供女性使用。他強調：「我們當然需要女性，就如在醫學及教育界，塔利班會為她們設立獨立機構、獨立的醫院、獨立的大學、獨立的學校。」

塔利班接管阿富汗初期，曾承諾新政府會為女性提供職位，容許女性在大學上課讀書。新政府其後指女大學生上課要披頭巾和分隔男女，並禁止女性參加體育運動，包括板球。

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