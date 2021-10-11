阿富汗局勢｜塔利班：美方同意提供人道援助

阿富汗塔利班與美國政府代表結束在卡塔爾多哈一連兩天的會談，是美國8月底從阿富汗全面撤軍後，雙方高層首度會面。塔利班在會後形容會談順利，美國同意向阿富汗提供人道援助，美方早已表明，今次會談並非承認塔利班政權的開端。

塔利班臨時政府外長穆塔基(Amir Khan Muttaqi)在會後形容會談「正面」，指雙方討論了如何處理雙邊關係，落實去年2月簽署的多哈和平協議、向阿富汗提供人道援助及解凍阿富汗央行資產等問題。他指，塔利班亦已向美國明確指出阿富汗政局不穩對任何人都沒有好處，而美方代表團就未有評論會談。

不過有美國官員透露，塔利班未有在會上向美方提出承認塔利班政府的要求，而華府在與塔利班會談前曾表明，進行會晤不代表承認塔利班政權。

半島電視台：塔利班與歐盟官員展開對話

塔利班在首日會議經已表明，不會在打擊伊斯蘭國分支呼羅珊的問題上，與美國有任何合作，塔利班能獨力應對。

塔利班發言人沙欣(Sohail Shaheen)向外電表示，穆塔基向美方保證，會致力確保極端分子不會利用阿富汗土地，向其他國家發動襲擊。

半島電視台報道，塔利班結束與美國的會談後，已與歐盟官員展開對話，代表團並與卡塔爾副首相兼外相穆罕默德會晤，討論雙邊關係及經貿合作。

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