阿富汗局勢｜大學生復課情況曝光 男女生分隔上課

重奪阿富汗政權的武裝組織塔利班早前佔領首都喀布爾之後，所有學校課堂中斷，部分大學昨日復課，根據最新曝光的兩張相片顯示，女生與男生身處同一間教室，但以灰色窗簾隔開，而女生都戴著頭巾和長袍。

《路透社》報道，阿富汗的大城市，包括喀布爾、坎達哈和赫拉特等地的大學師生表示，女生在課堂上「被隔離、單獨授課或限制在校園的某些區域」。

照片拍攝於喀布爾阿維森納大學(Avicenna University)展示出「男女分開坐、中間隔著布簾」的上課狀況，女學生上課時戴著頭巾、但未如塔利班之前公布的指引所指「需要戴上面紗，只露眼睛」。

學生：我們正逐漸回到20年前

喀布爾大學21歲的學生Anjila表示，回校後發現她的教室被分隔開，她表示「剛踏入課室的時候，真的覺得很可怕，我們正在逐漸回到20年前」。她指，之前班上雖然都是男女學生分開坐，但課室沒有「分隔物」。

高等教育部代理部長哈卡尼 (Abdul Baqi Haqqani) 上周表示，女性可以上大學，前提是男女必須分開，必須由女教授授課。塔利班又指，這樣利用簾子隔開男女的方法是可行的，同時當教師人力及資源有限，情況不許可時，是容許讓一位教師「同時為隔開的男女雙方授課」。

教授：復課後只有四分一學生上課

喀布爾一所私立大學的37歲教師Sher Azam表示，他所在學校允許教師選擇男女分開上課，或者用物品隔開教室兩側，他考慮到塔利班掌權後可能引發的經濟危機，擔心會有多少學生能回來上學。

赫拉特大學的一名教授也透露自己決定將1小時的課程分成兩部分，先教女性再教男性。該教授透露他的課程有120名學生登記，但周一(6日)復學時僅有不到四分之一學生出現」，原因是一些學生和教師逃離該國。他亦指出：「學生今天都非常緊張，我和他們說繼續來上課，在未來幾天內，新政府將制定新規則」。

塔利班之前公布教育措施，規定入讀私立大學的女性，回校上課時必須穿著長袍和面紗，面部只可露出雙眼；男女需要分開上課，或以布簾分隔，並要使用不同的出入口；女生班需要比男生班早5分鐘落堂，以免男女學生在課室外相遇。女生落堂後需要進入等候室，直至男學生離開大樓；女生班只可以由女教師授課，如果情況不許可，亦需要由品行良好的年長男教師授課。

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