阿富汗局勢｜女足成員及家人約80人逃至巴基斯坦

阿富汗塔利班控制首都喀布爾1個月，大約80名阿富汗女子足球隊成員及她們的家人則成功逃到鄰國巴基斯坦，據報會在第三國尋求政治庇護。

巴基斯坦訊息部長證實她們是持阿富汗護照經由兩國邊境入境，有巴基斯坦傳媒報道指，她們是獲發緊急人道簽證才得以離開阿富汗，

總部位於倫敦的非政府組織「足球促進和平」(Football for Peace)成員Sardar Naveed Haider表示，他們接獲另一個總部位於英格蘭的NGO提出營救阿富汗女子足球隊成員的請求，所以致函巴基斯坦總理伊姆蘭汗(Imran Khan)，以尋求批准她們入境巴基斯坦。」

昨天阿富汗女子足球隊成員及她們的家人逾75人從北部跨越邊境，然後南下到拉合爾(Lahore)，接受當地人贈送花環歡迎。當地的足球總會代表以花環迎接她們。消息指他們會在第三國尋求政治庇護。

6國上月底聯手多次營救

塔利班1990年代統治阿富汗時，規定禁止女性參加所有體育活動，如今再度執政後已明言禁止女性參與運動。網上流傳片段見到，有塔利班成員在阿富汗街頭追打婦女，或被按在地上鞭打。

上月底與美國、英國、澳洲等6國聯手展開名為「足球行動」(Operation Soccer Balls)的計畫最少5次試圖營救，但女足隊員為了安全四處躲藏，沒法集中起來，最終失敗，而且許多人連護照及登機文件都沒有。據指，「足球行動」與多個國家合作，希望這些14至16歲的隊員最終能在美國定居，另外，澳洲、法國及卡塔爾都表示有興趣提供幫助。

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