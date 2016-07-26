阿富汗局勢｜美國總統拜登：不後悔作撤軍決定

塔利班控制阿富汗，由美國等西方國家扶植20年的阿富汗文人政府正式倒台。美國總統拜登強調堅決支持自己從阿富汗撤軍的決定，又指阿富汗政府比原先預計的更快倒台。

拜登提前結束在大衛營的度假，返回白宮就阿富汗局勢發表演說，他有兩個選擇，一是落實之前的談判協議，在今年撤走美軍，或調派多幾千名美軍到阿富汗，進行第三個「十年」戰爭，但他不會重蹈覆轍，不後悔撤軍。

拜登批評前總統特朗普同塔利班達成協議，內容包括在今年5月全面撤走駐阿富汗美軍，否則會有更多傷亡，他批評，特朗普任內助長塔利班的氣焰，令該組織重新建立自2001年以來最強的軍事力量。拜登指，經過20年，汲取的痛苦教訓是，從來不會有撤軍的好時機，他寧願受到批評，亦不想將決定留給第五名總統，強調從阿富汗撤軍對美國是正確。

拜登：延長戰爭只有中俄得益

拜登指出，若阿富汗戰爭延長下去，只有戰略競爭對手中國及俄羅斯得益，因兩國最希望美國無限期將以億美元計的資源及注意力，投入阿富汗穩定當地局勢。但他承認，事態發展較他預期快，對於阿富汗政治領袖放棄並逃離了國家，阿富汗軍隊崩潰，有時甚至未嘗反抗，過去一星期的發展更加凸顯，終止美軍在阿富汗的參與是個正確決定。他強調，美國的使命從來不是為了阿富汗的國家建設，而是防止對美國本土的恐怖襲擊。

拜登警告塔利班，若攻擊美軍，阻礙美國撤走外交官及阿富汗翻譯的行動，將面臨毀滅性力量，美方將有迅速及強而有力回應；美國會繼續透過外交、國際影響力及人道援助，支持阿富汗人民，推動區域外交及接觸，防止暴力及政局動蕩。

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