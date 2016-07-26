阿富汗局勢｜有喜有悲 5歲孖女抵英過新生 稚子走難遭父母遺下慘變孤兒

塔利班回朝，阿富汗人爭相逃難，兒童老弱最無助，當中有喜有悲。英國獨立電視新聞(ITN)報道，5歲的孖女Asna、Sana與一名兄弟跟父母周日成功登上喀布爾機場的英軍飛機，與另外130多人被載送到英國，準備展開新生活。

孖女的父親Nooragha Hashimi在前政府執政期間幫英軍做翻譯，他受訪稱，「這裡所有人都認識我，『他是翻譯』，所以我留在這裡很危險……所有人都害怕他們(塔利班)會做些甚麼，這是他們第一次說：『我們不會干涉任何人』，但沒人知道最終會否跟1996年(塔利班上台執政時)那樣」。Hashimi一家人計劃在英格蘭南部落腳，他希望南部比北部溫暖些，適合他們定居。

持英國護照亦無法登機

沒有很多人像Hashimi一家人那麽幸運，報道指，估計多達1,000名幫英國工作的阿富汗人無法逃離。在喀布爾臨時使館外，有大批人揮動英國護照，要求英方安排離開，但不得要領。其中一名操約克口音的男子不停揮動英國護照，他受訪稱，他與孩子們「滯留」在阿富汗，「我是英國公民，孩子也是英國人，但他們卻滯留在這裡」，說時難掩沮喪。

他說：「他們(英國人)對我們關上門，對我們開槍，我只想對首相(約翰遜)說，帶我們離開這裡，我的孩子正處於困境，我們這裡所有人也一團糟。英軍就在圍欄後面，他們關上大閘，不讓任何人進去」。

一名男子指著一名年約5歲的男童以及一名看似3歲的女童，稱他們慌忙混亂中被父母遺下，未能登上往英國的飛機。另一名幫英軍做翻譯的男子則表示，他與妻子和孩子們等了一晚，仍無法登機，「我需要英國的幫助」。

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