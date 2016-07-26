阿富汗局勢｜布林肯為撤軍辯護 稱再留10年亦無法穩住局勢

美國國務卿布林肯就美軍撤出阿富汗問題，出席眾議院外交事務委員會聽證會，接受議員質詢。布林肯說，美軍於阿富汗20年，投入成千上萬金錢，仍無法穩住當地局勢，沒有證據顯示美軍逗留多5年、10年甚至更長時間，會令阿富汗安全部隊或阿富汗政府更具彈性或更有自我維持能力，如果美國留在當地，只會繼續參與多5年、10年或20年的戰爭。

布林肯又說，拜登政府非常關注美國人的安全，並不斷評估阿富汗政府維持政權的能力。不過，他指出即使最悲觀的評估，都沒有預料到當美軍仍然留守當地時，阿富汗政府軍會潰敗，他與其他人都看不到跡象，顯示阿富汗政府軍隊和政府在11天內倒台。

斥特朗普政府只遺下撤軍期限非方案

對於美國從阿富汗撤軍，布林肯強調，前特朗普政府只留下撤軍期限，而非撤軍方案，又說，布林肯強調，總統拜登衹是「繼承」了前任總統特朗普同塔利班簽署的撤軍協議，又指根據協議，5000名塔利班囚犯獲釋放，而美國駐軍人數就減至2500人，此消彼長下，布林肯形容，拜登在今年1月上任時，塔利班是自911襲擊以來最強勢。

布林肯說，根據國務院所知，現時仍有約100名美國公民，以及約數千名持綠卡人士滯留當地，當局會與他們保持聯絡並協助離開。布林肯星期二還會出席參議院外交關係委員會繼續作證。

相關新聞：