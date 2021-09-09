阿富汗局勢｜爆前總統誓言奮戰至死 布林肯：未夠24小時就出走

美國務卿布林肯到訪德國時表示，阿富汗臨時政府並非塔利班承諾的包容性政府，塔利班需要贏得國際合法性與支持。

布林肯在一個美國空軍基地與德國外長馬斯會面，並共同主持有20個國家參與的部長級視像會議，商討阿富汗局勢。布林肯說，塔利班公布的臨時政府名單上，只是包括組織的成員及其親密夥伴，看不到有女性，華府對其中一些人的聯繫和過去感到擔憂。他認為，阿富汗臨時政府並非塔利班承諾的包容性政府，塔利班需要贏得國際合法性與支持。

布林肯否認協助加尼出走

塔利班上月15日攻佔阿富汗首都喀布爾，前總統加尼在之前已出逃，令全球嘩然。布林肯接受阿富汗媒體《黎明新聞》專訪時爆料，他在喀布爾淪陷前一日還與卡尼通電，對方當時強調「準備好奮戰至死」。

布林肯被問到有否協助加尼逃離阿富汗，以及是否知情，他一概否認。布林肯指，二人在加尼逃亡前一晚曾通過電話，「他在逃離前一晚向我表示已準備好奮戰到死，接著不到24小時他就離開了阿富汗，所以我不知道這件事，也沒有從中協助。」

加尼否認攜巨款離開阿富汗

被問到是否知道加尼攜同阿富汗納稅人的巨款離開，布林肯再次否認，他強調，所知道的就是加尼離開了國家，由維和部隊、阿富汗機構至整個政府在短時間內迅速崩潰。獲阿聯酋收容的加尼8日於社交網站解釋出走阿富汗原因，是為拯救喀布爾及市內600萬居民避免血腥風險，並形容離開是他一生中最艱難的決定；他又否認帶同1.69億美元現金離開。

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