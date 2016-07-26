阿富汗局勢｜美國宣布完成撤軍 結束近20年軍事行動

美國宣布所有美軍士兵已經完全撤出阿富汗，意味美國正式結束在當地長近20年的軍事行動。阿富汗首都喀布爾有塔利班成員慶祝美軍撤出當地。

美國中央司令部司令麥肯齊(Kenneth McKenzie)表示，最後一班由喀布爾機場起飛的美軍C-17運輸機在美國東岸時間星期一下午3時29分離開(本港時間今晨3時半左右)離開喀布爾機場，美國已經完成從阿富汗的撤軍行動，以及結束撤走美國公民的軍方任務。他說，自撤離行動至今已經撤出近6,000人，他指，這些航班起飛時，機場已沒有撤離人士，當地只剩幾百名美國公民未有離開。

麥肯齊又提到，塔利班為美軍撤離行動提供大量支持，包括確保了喀布爾機場的安全，他指雖然事情並非完美，但塔利班提供的幫助非常重要，尤其是在美國撤軍的最後數天。

拜登：世界將注視塔利班是否履行承諾

總統拜登發表聲明，對於過去17天參與撤離行動的所有人表示感謝，並會懷念上星期在喀布爾機場爆炸中喪生的13名美國海軍陸戰隊員。他表示美軍在阿富汗20年的戰事結束，世界將會注視塔利班是否履行承諾，他已經指示國務卿布林肯與國際伙伴協調，確保所有希望離開的人安全離開。

塔利班發言人：阿富汗已經獨立

在美國宣布完成從阿富汗撤軍後，喀布爾多個塔利班的檢查站，傳出槍聲慶祝美軍正式離開，有塔利班成員歡呼。有塔利班成員形容美軍撤走，是他們的組織創造的歷史。

塔利班發言人表示，隨著最後一名美軍離開喀布爾機場，阿富汗已經獨立，經過20年的犧牲終於取得成功。

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