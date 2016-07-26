阿富汗局勢｜華春瑩：塔利班望與中方發展良好關係

環球網報道，外交部例行記者會暑期休會兩週後今日復會，華春瑩主持例行記者會。有記者提問說，傳媒關注到，塔利班已經進入阿富汗的首都喀布爾，並稱尋求權力的和平交接，預計各方將在卡塔爾舉行談判。請問中國政府是否打算承認或者是在什麼情況下將會承認塔利班掌權的政府？如果阿富汗恢復塔利班的統治，對中國來說意味著什麼？

華春瑩在回應時表示，中方在充分尊重阿富汗國家主權以及國內各個派別意願的基礎上，同阿富汗塔利班等保持著聯繫和溝通，一直在為推動政治解決阿富汗問題發揮建設性的作用。正如大家知道的，7月28日，王毅國務委員在天津會見了阿富汗塔利班政治委員會負責人巴拉達爾一行，我們希望阿富汗塔利班同阿富汗的各黨派、各民族包容的政治架構，為阿富汗實現持久和平奠定基礎。

華春瑩說，阿富汗塔利班方面多次表示，希望同中方發展良好關係，期待中方參與阿富汗重建與發展，決不允許任何勢力利用阿富汗領土做危害中國的事情，我們對此表示歡迎。長期以來，中方始終尊重阿富汗的主權獨立和領土完整，始終不干涉阿富汗內政，始終奉行面向全體阿富汗人民的友好政策，中方尊重阿富汗人民自主決定自身命運前途的權利，願意繼續同阿富汗發展睦鄰友好合作關係，為阿富汗和平與重建發揮建設性作用。

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