阿富汗局勢｜賀錦麗訪東南亞 赴越南被指時機極差 遭轟「聾耳陳」

美軍撤走被指令阿富汗陷入亂局，美英等多個西方國家急忙撤僑，令人聯想起1975年越戰時西貢淪陷的情景之際，美國副總統賀錦麗周日展開為期一星期的東南亞之行，其中一站正是越南。有評論批評，賀錦麗猶如「聾耳陳」般不聽他人意見(tone deaf)，堅持到訪越南，時機糟透。

白宮前發言人︰編劇都編唔出咁諷刺嘅劇情

賀錦麗周日抵達首站新加坡，是拜登就任總統後，到訪東南亞的最高級美國政要。賀錦麗會與新加坡總理李顯龍會談，並向在樟宜海軍基地的美國瀕海戰艦「塔爾薩號」(USS Tulsa)的軍人發表演說。周二她將轉往越南，是首位出訪當地的美國副總統。有右翼評論員批評，賀錦麗在阿富汗猶如發生「西貢淪陷翻版」之際到訪越南，時機不當。特朗普時期的白宮發言人斯派塞(Sean Spicer)在Twitter挖苦賀錦麗，稱就連諷刺女總統的政治喜劇《Veep》的編劇，「也寫不出比這(賀錦麗訪越)更加諷刺的劇情」。

訪東南亞尋求抗衡中國

賀錦麗此行是尋求加強美國與東南亞國家的聯系，以抗衡中國，並在阿富汗變天後鞏固盟友對美國的信心。當局指賀錦麗的行程早在阿富汗危機前擬定，有不具名白宮官員強調，賀錦麗此行「是聚焦在未來的威脅，而不是過去」，稱中美在印太地區的角力，增加東南亞在戰略及經濟上對美國的重要性，指阿富汗局勢沒有改變這個事實。

英國《每日郵報》形容，賀錦麗趁拜登忙於處理任內迄今最大危機時「逃出華盛頓」(escaping DC)，又指阿富汗亂局出現至今，賀錦麗幾乎從公眾目光消失，令人質疑她不想蹚這渾水。