阿富汗局勢｜阿婦撤離動胎氣軍機上誕女嬰 記者：機場混亂一家庭母死女失散

塔利班回朝掌阿富汗政權引發大批民眾逃離，一名懷孕阿富汗婦人及其家人從喀布爾撤離，經中東往美國駐德國空軍基地時動胎氣，並在美軍C17運輸機上誕下一名女嬰。美軍稱，該名婦人在空中突然出現狀況，機師即時降低飛行高度，增加機艙內氣壓，當飛機降落後，軍醫上機在機艙為她接生，母女平安並送往鄰近醫療設施。

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喀布爾機場混亂情況惡化，駐當地英國《獨立報》記者今日接受英國廣播公司(BBC)電台訪問稱，昨目睹機場外人踩人事故中有4人死亡，「群眾初時情況平靜，但突然湧入大批人，因有人聽完英國和美國官員的言論後，認為外國政府在未來數天停止派機撤離，令民眾更加恐慌……機場開始有人死，全都是婦女。」並指一名婦人死亡，她的丈夫很明顯大受打擊，3名女兒中有一人在事後失散。他指眼見4人死亡，但機場其他地方可能也有人死，「死去的是最脆弱一群，情況令人非常、非常驚駭」。