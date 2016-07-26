阿富汗局勢｜震撼！阿富汗難民塞滿美軍C17運輸機

塔利班控制阿富汗首都喀布爾後，大批民眾湧到喀布爾國際機場逃難，場面混亂，近乎失控。英國《每日郵報》刊登一幀照片，顯示一架可搭載約134人的美國C-17軍機，機艙內擠滿640名阿富汗人，畫面令人震撼。

昨日阿富汗民眾於機場逃難的影片流出，可見數百民眾登上停機坪的飛機，更有民眾企圖阻止及攀爬正於跑道行走的飛機，場面令人心酸。《每日郵報》最新報道，網站「Defense One」獲得一張照片，顯示一架軍機的機艙內，擠滿數百名民眾，他們一排排坐在地上。

報道指，一架呼號為「REACH 871」的美國空軍C-17運輸機，原定搭載美國大使館人員，目的地為卡塔爾，於周日在停機坪上準備起飛，機尾搬運貨物的斜道將收起，惟數百名受驚或絕望的阿富汗民眾跑到飛機上。據報道，C-17運輸機正常會搭載134名士兵或77.5噸貨物。報道指，據機師與空中交通管制員對話中指機上有800人，但Defense One指實際人數為640人。

據《每日郵報》報道，周日喀布爾國際機場混亂造成8人死亡，其中3人阻擋飛機起飛時遭碾斃，另外3人爬上美軍運輸機，在軍機起飛時墮地喪生，另外， 2人涉嫌向美軍開槍遭美軍射殺，未知身份。

國防部：難民將送到美國

一位不願透露姓名的國防官員表示，難民包括許多婦女和幼兒在起飛前跑到飛機的斜道上，「機組人員決定離開」，將他們一併帶走，飛機抵達目的地後，機艙大概有640名阿富平民落機。國防部其後證實，難民將會被送往德克薩斯州和威斯康星州的空軍基地。

匈牙利表明不接收阿富汗難民

匈牙利有外交部官員批評美國為首的聯軍決定撤出阿富汗，導致阿富汗今日的局面，匈牙利不會就這個錯誤的地緣政治決定，接收任何阿富汗難民。

德國外長馬斯承認，德國政府以至國際社會及情報單位，都誤判阿富汗局勢，無預計到塔利班攻城速度這樣快。政府正設法撤走當地的德國公民，2,500名大使館職員中，有1,900人已返抵德國，但指德國有責任撤走另外2,000人，包括人權分子及他們的家人。

載著70名意大利駐喀布爾大使館人員及國民的軍機，抵達羅馬機場，接受完新冠病毒檢測後，陸續離開機場。有撤離的意大利記者透露，軍機上有20人，是為大使館工作的阿富汗員工和他們的家屬。他們抵埗後，全部送往隔離，機上的意大利人則可自由離開。

土耳其航空撤僑的航班，載著324人抵達伊斯坦布爾，有乘客表示在喀布爾機場於機上等3小時，直至士兵驅離跑道上的平民後才能起飛，機上除了土耳其人，也有阿富汗平民。

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