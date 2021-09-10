阿富汗局勢｜首架民航機由喀布爾抵達多哈 機上載有113名外國人

美軍本月1日全面撤離阿富汗後，首架載有美國人和其他外國公民的民航客機星期四由喀布爾起飛，之後降落卡塔爾首都多哈。外電引述消息人士說，機上有大約113名乘客，除了美國公民，亦有加拿大、德國、烏克蘭等多國公民，其餘大部分是擁有雙重國籍的阿富汗人，這批乘客周四在塔利班承諾劃出安全通道後，由卡塔爾派車隊接載到機場，塔利班派人在停機坪巡邏，檢查乘客證件及行李，之後登上卡塔爾航空的波音777客機，前往中轉站多哈。

美國國安委：塔利班表現專業具彈性

今次可以美國公民獲安排離開阿富汗，是得到阿富汗新政府的外長及副總理協調。美國國家安全委員會發言人形容是謹慎及努力的外交成果，又指塔利班表現專業及具彈性，是正面的第一步。

英國和荷蘭證實，各有13名公民在機上。英國外相藍韜文表示，卡塔爾近年一直擔任塔利班與國際社會的中間人，感謝卡塔爾提供便利，又期望塔利班遵守承諾，讓那些想離開的人安全通行。

喀布爾機場在卡塔爾及土耳其合作下完成維修，卡塔爾感謝塔利班重開機場，指周五將再有接載外國人的航班抵達多哈。

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