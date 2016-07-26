阿富汗局勢｜駕機逃往烏茲別克 450阿富汗空軍機師恐「被報復」轉往阿聯酋

塔利班上月奪取阿富汗政權時，約450名接受美軍訓練的阿富汗機師駕著軍機逃往鄰國烏茲別克，目前有46架阿富汗軍機在該國，包括黑鷹直升機和攻擊機，保住部分軍機未有落入塔利班手上。即使塔利班稱不會「秋後算帳」，惟這班機師曾參與空襲塔利班部隊工作，被視為眼中釘，他們擔心自己遭報復，並可能遭烏茲別克「遣返」。據悉，美國已與有關方面達成協議，該批機師昨起陸續轉往阿聯酋。

塔利班施壓連人帶機送回阿富汗

塔利班目前掌握了阿富汗空軍167架軍機中的48架，美方消息稱該組織一直施壓要烏茲別克，將機師連人帶機遣送回阿富汗，而這群機師棲身鄰近阿富汗邊境旁的烏茲別克難民營。有機師形容，在烏茲別克有如囚犯，被限制行動，食物和藥物也不足。居中調停的美國共和黨德州議員August Pfluger稱，欣喜有關機師可以離開，雖然過程並不順利。他是收到德州一名女居民請求，協助其任機師的阿富汗丈夫離開，兩人在男方於美國受訓時認識，丈夫一家都住在喀布爾。該女居民說，昨收到丈夫的短訊稱已抵達阿布扎比，她終可鬆一口氣。



美前大使：美國虧欠阿富汗空軍機師

駐烏茲別克前美國大使John Herbst讚揚美方有關撤離行動，指美國虧欠了阿富汗空軍機師，他同時希望美國可確保滯留在烏茲別克的美式軍機可以回到美國，而非落入塔利班手中。暫時未知在烏茲別克的46架美式軍機將如何處置。截至6月30日的審計，阿富汗空軍擁有167架飛機，包括108架直升機和59架飛機，而美軍在全面撤出阿富汗時，破壞了73架飛機，包括拆掉飛機的槍炮和螺旋槳，但仍有多達48架軍機被塔利班充公。外界認為塔利班分子無法駕駛這些先進飛機，惟網上片段可見他們駕著美軍黑鷹直升機，相信有阿富汗空軍機師變節。另有報道指，塔利班會將受損壞的飛機賣給伊朗。

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