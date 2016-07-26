阿富汗狙擊手妻兒前遭槍斃 塔利班反抗軍據地殺平民

英國廣播公司(BBC)報道，塔利班在反抗軍據地潘傑希爾殺死最少20名平民。有片段可見一名配備武器男子被塔利班武裝分子包圍，然後槍聲傳出，那名男子倒在地上。在片中，一名途人堅稱那名男子是平民。BBC則證實，有一名店主、兩子之父被殺害。當地消息人士稱，塔利班上前時，那名男子沒有逃跑，向他們說，「我只是一名貧窮的店舖老闆，與戰事無關。」但他卻被拘捕，被指向反抗軍發售手機電話卡。數日後，那男子的遺體被發現棄置在其寓所附近，目擊者指他身體有被虐待的痕跡。

另外，塔利班上台後宣稱不會報復殺前朝官員和安全部隊人員，惟曾與英國特種部隊並肩作戰的阿富汗狙擊手Noor，前日遭追蹤到他與家人在喀布爾的藏身處，他被兩名槍手向胸口連開3槍斃命。其妻子和5名9歲以下孩子站在家門前，看著他被「槍決」，最細的孩子得10天大。Noor是英軍培訓部隊CF333的成員之一，隊中很多成員都獲撤離阿富汗，未知他有否申請。英軍前陸軍特種部隊上校Ash Alexander-Cooper在社交網稱，「致那些仍搞不清楚狀況的領袖，這不是遊戲，N數小時前遭塔利班冷血處決。他的罪名？就是多年來的盡忠職守，獲英國部隊指導。」他又指新塔利班所說的包容和特赦是笑話，部分人信以為真。