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電子消費券｜長者補辦消費券頻撲　陳茂波：非常抱歉
1 小時前
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電子消費券｜長者補辦消費券頻撲　陳茂波：非常抱歉
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財政司長陳茂波對日前長者補辦消費券計劃時所造成的不便表示抱歉。(資料圖片)

政府推出的5,000元電子消費券計劃，經書面申請的市民發現未能成功領取，令不少長者近日需要舟車勞動，到旺角始創中心秘書處排隊查詢及重新遞交書面申請表。財政司長陳茂波今日表示，就補辦手續混亂及造成輪候長者不便表示「非常抱歉」，強調政府已即時增加人手及加開櫃位，包括昨天起加開的屯門、大埔及中環等3個服務中心，希望未補辦手續的市民不必輪候。

此外，陳茂波指，派發第一期消費券後，市道暢旺，大小公司生意都有改善，餐飲及零售業都受惠，估計消費券對拉動經濟有幫助，期望市民在下月一日領取第二期消費券後，能夠繼續消費帶旺經濟。

被問到消費券日後會否「加碼」，他指每年的情況需要按每年的情況來考慮，當局會努力做好現時的消費券計劃，畢竟是第一次做消費券，要盡力做好，如需要任何調整，會即時作出安排。

電子消費券｜新增3間服務中心

⚫中環郵政總局

⚫大埔運頭塘邨運頭塘鄰里社區中心

⚫屯門良景邨良景社區中心

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/電子消費券｜長者補辦消費券頻撲　陳茂波：非常抱歉-283681
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