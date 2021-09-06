電子消費券｜長者補辦消費券頻撲 陳茂波：非常抱歉

政府推出的5,000元電子消費券計劃，經書面申請的市民發現未能成功領取，令不少長者近日需要舟車勞動，到旺角始創中心秘書處排隊查詢及重新遞交書面申請表。財政司長陳茂波今日表示，就補辦手續混亂及造成輪候長者不便表示「非常抱歉」，強調政府已即時增加人手及加開櫃位，包括昨天起加開的屯門、大埔及中環等3個服務中心，希望未補辦手續的市民不必輪候。

此外，陳茂波指，派發第一期消費券後，市道暢旺，大小公司生意都有改善，餐飲及零售業都受惠，估計消費券對拉動經濟有幫助，期望市民在下月一日領取第二期消費券後，能夠繼續消費帶旺經濟。

被問到消費券日後會否「加碼」，他指每年的情況需要按每年的情況來考慮，當局會努力做好現時的消費券計劃，畢竟是第一次做消費券，要盡力做好，如需要任何調整，會即時作出安排。

電子消費券｜新增3間服務中心

⚫中環郵政總局

⚫大埔運頭塘邨運頭塘鄰里社區中心

⚫屯門良景邨良景社區中心

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