鼓勵僱主聘畢業生 城大撥800萬資助三分一月薪

疫情下畢業生「搵工」艱難，城大撥款800萬元，加上政府的150萬元資助，共950萬元，推出「『城』就開拓計劃 (CARLS) 2.0」。參與計劃的僱主聘用畢業生後，該僱員的三分一薪金由校方資助，上限每月6,000元，為期最長3個月。由4月推出計劃至本月已有近500間企業參與，提供約2,900個職位，現有320名城大畢業生透過計劃成功獲聘，較去年同期增近一倍，平均薪金1.7萬元，最高亦有2.2萬元。當中逾兩成畢業生獲聘為系統分析及計算機編程，另有約一成半為行政管理工作，市場營銷及銷售工作亦佔近一成三。學院料9至10月會再多一批學生透過計劃獲聘。



城大去年因應疫情推行「CARLS」計劃，計劃去年至10月，最終成功為逾700名城大畢業生與僱主配對，佔整體畢業生人數約五分一。城大學生發展處處長黃志添(圖左二)透露，雖然計劃只資助3個月，最終有逾一半獲配對的畢業生獲僱主繼續聘用。



城大學生事務處今年與畢業生舉辦約1,800場一對一就業諮詢座談，事務處事業及就業顧問羅英倫(圖右一)指，畢業生普遍在填寫期望薪金時出現較大落差；大部分學生重點介紹自己的學業成績，反而較少談及自己的「軟技能 (soft skills)」。



他認為這部分在履歷表或應徵時應更強調，如參加過的義工活動等亦應提及，令僱主可更全面了解畢業生的各項能力。他補充指，據僱主向校方透露，除考慮畢業生的學業成績外，亦考慮工作處事的靈巧程度，望僱員服從之餘亦勤力。