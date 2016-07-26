Am730
Am730
Am730
Am730
News
鼓勵僱主聘畢業生 城大撥800萬資助三分一月薪
1 小時前
#Hashtags
經濟新冠肺炎城大CARLS羅英倫
鼓勵僱主聘畢業生 城大撥800萬資助三分一月薪
news-images
城大撥款800萬，鼓勵僱主招聘新血。(莊振邦攝)

疫情下畢業生「搵工」艱難，城大撥款800萬元，加上政府的150萬元資助，共950萬元，推出「『城』就開拓計劃 (CARLS) 2.0」。參與計劃的僱主聘用畢業生後，該僱員的三分一薪金由校方資助，上限每月6,000元，為期最長3個月。由4月推出計劃至本月已有近500間企業參與，提供約2,900個職位，現有320名城大畢業生透過計劃成功獲聘，較去年同期增近一倍，平均薪金1.7萬元，最高亦有2.2萬元。當中逾兩成畢業生獲聘為系統分析及計算機編程，另有約一成半為行政管理工作，市場營銷及銷售工作亦佔近一成三。學院料9至10月會再多一批學生透過計劃獲聘。
 

城大去年因應疫情推行「CARLS」計劃，計劃去年至10月，最終成功為逾700名城大畢業生與僱主配對，佔整體畢業生人數約五分一。城大學生發展處處長黃志添(圖左二)透露，雖然計劃只資助3個月，最終有逾一半獲配對的畢業生獲僱主繼續聘用。


城大學生事務處今年與畢業生舉辦約1,800場一對一就業諮詢座談，事務處事業及就業顧問羅英倫(圖右一)指，畢業生普遍在填寫期望薪金時出現較大落差；大部分學生重點介紹自己的學業成績，反而較少談及自己的「軟技能 (soft skills)」。


他認為這部分在履歷表或應徵時應更強調，如參加過的義工活動等亦應提及，令僱主可更全面了解畢業生的各項能力。他補充指，據僱主向校方透露，除考慮畢業生的學業成績外，亦考慮工作處事的靈巧程度，望僱員服從之餘亦勤力。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/鼓勵僱主聘畢業生-城大撥800萬資助三分一月薪-278973
#Hashtags
經濟新冠肺炎城大CARLS羅英倫
Am730

提高警覺 兒童斜頸或患 AARD OAARD 延醫令神經損傷可致命

曾參與學生會評議會上月7日會議學生 港大禁入校園

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
提高警覺 兒童斜頸或患 AARD OAARD 延醫令神經損傷可致命
Am730
Am730
曾參與學生會評議會上月7日會議學生 港大禁入校園
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多