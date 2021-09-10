911就職 內政部：示威須申請 塔利班鞭打婦女

阿富汗首都喀布爾等地連日有婦女示威，要求再度掌政的塔利班給予她們享有與男性同等的權利，惟周二公布的新管治班子清一色是塔利班強硬派成員，也沒有女性。婦女周三再度上街抗議，網上片段見到有塔利班分子持粗鞭打向女示威者，報道示威的記者被捕並遭毒打，傷痕纍纍。遭美國通緝、新上任內政部長哈卡尼已下令示威須申請獲批准，否則屬違法及會遭嚴厲懲罰，昨日未見再有婦女上街。當局亦禁止女性參與板球等運動。塔利班的看守內閣更選在9月11日，即美國911襲擊20周年當天就職。



周三的示威中，一名女性說，「我們抗議政府的新公布，政府內沒有女性。」她又指數名婦女遭鞭打，「他們(塔利班分子)叫我們回家，承認和接受阿富汗伊斯蘭酋長國。我們並不包括在內，也未有給予權利，為甚麼我們要接受？」她又說，數名記者報道示威時被捕，他們只是執行職責，「為甚麼我們要忍受這些？」另一名女示威者說，塔利班已展示他們不會改變。

暴露身體

不准女性打板球

當地網媒EtilaatRoz發放兩名採訪示威的記者被拘押後傷痕纍纍的照片，其中一人需人攙扶走路，臉部眼角紅腫。在場的《洛杉磯時報》記者稱，塔利班分子的手伸向他時，另有人說「外國人」才放過他。另外，阿富汗與澳洲11月舉行男子板球賽，塔利班文化委員會副首長瓦西克接受澳洲SBS訪問時提到，運動對女性並不重要，說打板球時，她們或露出臉部和身體，在現今資訊時代照片和影片會流傳讓人看見，伊斯蘭教規不容許女性參與板球或其他暴露身體的運動。