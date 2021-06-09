健康減脂｜7款雞胸肉醃製配方 1週7日不重複！

不少人為了夏天可以展現完美體態，便開始進行減肥大計。你說到減肥的話就不得不提雞胸肉，不但含有豐富蛋白質，而且脂肪含量較少，屬減肥必備的食材。不過不少人都嫌吃雞胸肉太過乏味，以下就有7款雞胸肉醃製配方，保證一星期7日不重複，健康又美味！

【醃製方法】

將所有材料攪拌，均勻抹在雞胸肉上，一般醃30分鐘即可。如果想更快入味的話，可先用叉子在雞肉上戳洞，或用刀𠝹出切口，讓醃料更快滲入肉中。雞胸肉重量約250g，若每份醃製的雞胸肉重量較多或較少，可按照醃料的比例增減。醃製後可以放入冰格冷藏備用，需要食用時提前解凍後煮食即可。

【雞胸肉煮法】

平底鑊加熱後落油，油熱後加入雞胸，蓋上鍋蓋烘烤，然後轉中火，兩面各煎2至3分鐘即可。

【醃製配方】

1. 豉油黑椒雞胸

最基本的醃製配方當然少不了家中必備的豉油和黑椒，不用專門去購買醃料，簡單的配料卻令雞胸的味道不再普通。

食材：豉油 10g／料酒 5g／鹽 1g／鷹粟粉 3g／黑椒 適量

2. 蜜糖芥末雞胸

蜜糖和芥末口味一直都是好拍檔，用來作為雞胸肉的醃料就最好不過，甜中帶辣，卻不會感到刺激，為平凡的雞胸肉帶來新意。

食材：蜜糖 15g／鹽2g／蒜蓉 10g／黃芥末 5g／黑椒 適量

3. 韓式甜辣醬雞胸

如果喜歡吃韓國菜的話，不妨製作這款韓式甜辣醬雞胸吧！只需利用韓式甜辣醬和豉油均勻攪拌即可，香口惹味。

食材：韓式甜辣醬 25g／豉油 10g

4. 芫荽檸檬雞胸

最近掀起一股芫荽熱潮，其實利用芫荽作為醃料也是不錯的選擇，味道有點像在吃墨西哥料理，「芫荽控」值得一試！

食材：芫荽 1條(切碎)／蒜蓉 5g／蜜糖 10g／檸檬汁 10g／橄欖油 5g／鹽 1g

5. 咖哩乳酪雞胸

酸酸甜甜的乳酪配上香氣十足的咖哩，製成的雞胸肉味道獨特，有一種吃印度餐的感覺。

食材：乳酪 30g／咖哩粉 5g／黃糖3g／檸檬汁 5g／鹽 少許

6. 香辣雞胸

提到醃料的話，又怎可以沒有辣醬呢！愛辣之人不妨一星期抽一天時間刺激一下胃部，製作香辣雞胸肉吧！

食材：辣椒醬 20g／豉油 10g／生薑粉 1g／鹽1g

7. 蠔油黑椒雞胸

除了豉油黑椒雞胸外，利用蠔油亦可以製作，味道較像是煮家常菜，充滿鹹香。

食材：蠔油 10g／豉油 5g／料酒 3g／鷹粟粉 3g／辣椒粉 少許／胡椒粉 少許